Mark MacDonald: el hombre que hace adelgazar a Hollywood

“Desde niño vi a mi madre lidiar con las dietas sin éxito y eso me marcó para siempre”, confiesa Mark MacDonald (45) mientras la gente comienza a agolparse a su alrededor. Acaba de terminar su conferencia para Jeunesse Chile en el Hotel Ritz y todos quieren una selfie junto a él.

El especialista que hace adelgazar a las luminarias de la meca del cine, irradia vitalidad. “La fama me ha permitido llegar a un gran número de personas y puedo asegurar que seas popular o no, el exceso de kilos te afecta por igual”, dice. El mismo lo vivió en carne propia cuando fue gerente del departamento de fitness y nutrición de una compañía y su peso se disparó.

“Hice varias dietas, la mayoría nada de saludables y terminé como modelo, pero a pesar de lo bien que me veía continuamente me sentía mal por algo. Estaba débil. Fue ahí cuando comencé a investigar sobre las conexiones entre el sistema nervioso, el endrocrino y el digestivo”, recuerda.

Años de investigaciones le dieron la fórmula que logra estabilizar el azúcar en la sangre mientras se elimina grasas y toxinas. Tras abrir su primer centro de la nutrición en la zona de Venice Beach en California, profundizó sus estudios de fisiología y ciencias del deporte, en base a los cuales diseñó un completo sistema de salud nutricional que reglamenta las horas de sueño, la cantidad de hidratación necesaria y el manejo del estrés. El método está condensado en su primer libro Body Confidence, que ya es best seller. Lo mismo ocurrió con el segundo, Why kids make you fat and how to get your body back, donde enseña a recuperar el peso ganado con la llegada de los hijos.

“Ahí también entrego trucos para educar a los niños en el arte de comer sanamente. La obesidad es una epidemia frente a la cual tenemos que reaccionar con más fuerza. Si las nuevas generaciones entienden el proceso alimenticio van a tomar mejores decisiones cuando se lleven algo a la boca”, acota. A juicio de MacDonald, uno de los factores que más incide en la dificultad de perder peso es la improvisación “Para evitar los atracones es indispensable diseñar un menú semanal en el que se encuentren equilibrados las proteínas, los carbohidratos y las grasas para no sentir nunca hambre”.

Plan de reactivación de 7 días. En esta etapa sólo se deben ingerir los alimentos incluidos en la pauta alimentaria. No se puede consumir gluten, soja, queso, sal, cereales, bebidas light y azúcar. Sólo se puede consumir café o té en el caso de dolores de cabeza. Para endulzar sólo está permitida la stevia.

La recomendación es reducir al máximo el ejercicio físico. Para acompañar el proceso, MacDonald recomienda consumir los productos Zen Proyect 8 que son la base de su programa nutricional. Desayuno: tres claras de huevo, una cucharada de mantequilla de maní, medio plátano y canela a gusto. Lo ideal es meter todos los ingredientes a la licuadora y con la mezcla cocinar un panqueque. Colación: batido de proteínas a base de tres claras de huevo, un plátano, stevia, un puñado de almendras peladas y leche. Almuerzo: 85 gramos de pechuga de pollo, una cucharada de aceite de oliva extra virgen y pimienta molida a gusto más 85 gramos de frambuesas. Colación: repetir el batido de proteínas. Cena: 85 gramos de salmón y 85 gramos de espárragos con ajo, jugo de limón y pimienta molida.