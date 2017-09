CARAS TEMAS: Beauty colors

Natural Gloss: La textura glossy no solo vuelve para los labios, también puede ser aplicada en la piel para que se vea un efecto de humectación extrema. Los párpados en colores neutros + gloss entregan un exquisito look.

El delineado gráfico atraerá miradas. Consiste en crear formas, líneas, sombras en tus párpados y que queden muy definidas. Este estilo de make up se volvió popular en las pasarelas. Aplica tonos pop color como el turquesa con trazos firmes y prolijos.

El juego entre sombras de tonos naranjos y amarillos es tendencia indiscutida. Para un make up perfecto es necesario marcar las profundidades del ojo para resaltarlo, por lo que no se requiere aplicar máscara de pestañas. Las "pecas" son las grandes protagonistas de esta primavera y en caso de no tenerlas naturalmente, luego de aplicar una base ligera se pueden crear con lápices o gel de cejas en distintos tonos.