Belleza: Black Power

En un mundo todavía acostumbrado a la belleza tradicional, ya no sorprende que las nuevas musas de la industria de la moda y la cosmética sean mujeres de color. Tanto, que existe un movimiento llamado Black Girl Magic que está dando que hablar. Un nuevo paradigma que llama la atención de los diseñadores, quienes poco a poco se rinden ante el fenómeno del empoderamiento.

Desde Naomi Campbell y Tyra Banks que no se veía tanta efusividad por las mujeres de color. Y la razón detrás de este fenómeno está en la ex primera dama norteamericana, Michelle Obama. Con sus looks elegantes de diseñadores renombrados y con una inusual seguridad y actitud de conquista ella logró cambiar las reglas del juego. El mundo comenzó a derretirse por su persona y su clóset fue cuidadosamente vigilado por años. Pero, al dejar la Casa Blanca, la industria de la moda quedó viuda y está en busca de nuevas musas.

Ese objeto de deseo es Viola Davis, quien de la mano de Christian Siriano brilló al recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El diseñador que acostumbra a vestir a mujeres que rompen los estándares de belleza asociados a la delgadez, la piel blanca, los cabellos rubios y ojos claros, hace de Davis su opción perfecta. La actriz nominada al Oscar —por Fences— deslumbra con un estilo chic que muestra con orgullo su figura curvilínea, sus brazos tonificados y su cabello corto. “Soy un artista y quiero que mi ropa refleje eso. Ahora entiendo la moda en una forma para la cual aún no tenía un lenguaje”, comenta.

La intención de Davis, que en más de alguna ocasión se refleja, es presentar su propia fuerza acompañada de la seguridad y elegancia que la moda puede brindarle. Por esto viste habitualmente modelos de Michael Kors, Carmen Marc Valvo y Zac Posen, su estilista favorito.

Esa actitud de darle valor y celebrar a la mujer es lo que a Tracee Ellis Ross más le encanta. Hija de la cantante Diana Ross, inició su carrera en las pasarelas en los noventa y hoy, a sus 44 años, lidera la pantalla chica. La actriz —ganadora de un Globo de Oro por la serie Blackish— se ha encargado de ser otro ícono de moda con un look bohemio que ha hecho que sus diseñadores favoritos Rachel Comey, Duro Olowu e Isabel Marant, fueran en su búsqueda.

Pero más allá de eso, es su indiscutible cabello afro el que roba miradas y elogios. “Adoro que amen mi pelo… pero sólo me gusta si el hecho de que amen mi pelo sea una inspiración para que ustedes amen el suyo”, declara Ellis Ross. Así da cuenta de la clave del éxito: más allá de ser un exponente en el mundo del espectáculo, ella busca llenar de valor a las mujeres comunes, vestir lo que quieran y sentirse simplemente unas diosas.

La elegancia es el sello personal de estas artistas, y para eso cuentan con el apoyo de atrevidos diseñadores que las visten con colores fuertes, brillos y metales. Incluso no es raro ver cómo desfilan el estilo nude para destacar su belleza natural, dando cuenta de la confianza que poseen y enviando un fuerte mensaje a las mujeres del mundo. Su intención es que todas, independientemente del color de piel, estatura y peso tengan la posibilidad de convertirse en Femmes Fatales.

Las actrices Kerry Washington (Scandal) y Ruth Negga son también ejemplo de cómo ha cambiado la mirada hacia las mujeres de color. Negga conquista con su mirada, ama los colores intensos y los detalles de encajes y brillos. Acostumbra a usar crop tops, faldas por debajo de las rodillas y pantalones de talle alto mostrando su tonificada figura. A veces trae el recuerdo de la moda de los años ’50 pero fiel a su estilo, los mezcla con accesorios más modernos.

Pero no son sólo estas actrices las que se imponen en el Black Girl Magic. Sobre la pasarela, las modelos Leomie Anderson y Nykhor Paul, británica y sudanesa respectivamente, deslumbran en las Fashion Weeks y aun así no han dejado de criticar la poca variedad de maquillaje adecuado a su tono de piel, acusando de discriminación al mundo de la moda.

Por lo mismo, una de las pioneras en mejorar la industria para las mujeres de color, ex top model Iman Abdulmajid, viuda de David Bowie, creó su propia línea de cosméticos para todos los tonos de piel, enfocándose en la mujer afrodescendiente.

Más que una moda, el black power es sinónimo de aceptación y autoestima. Por eso tampoco sorprende que diseñadores como Valentino, Dolce&Gabbana y Chanel se derritan ante las nuevas modelos. De hecho, Gucci lanzó su pre temporada otoño 2017 solo con mujeres de color. Y es que si por años el mundo se vistió inspirado en mujeres con piel de porcelana ahora es todo lo contrario. Hoy lo importante es celebrar la belleza, no el color.