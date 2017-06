Exclusivo #CarasAdD A 30 años de su muerte: Warhol, ni tan pop

©The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Un estacionamiento pintado de rosa da la bienvenida a The Andy Warhol Museum en Pittsburgh. También un quiosco que es una caja de detergentes marca Brillo. Este y otros detalles anuncian que el lugar guarda sorpresas para sus miles de visitantes, atraídos por la obra del más famoso exponente del Pop Art.

Jamás perder el contacto con una realidad que transformó a su antojo. Ese fue el máximo deseo de Warhol y que las autoridades del museo le concedieron al instalar una cámara de internet que transmite en vivo 24/7 desde su tumba ubicada al sur de la ciudad. Su famosa frase “15 minutos de fama” se convierte en una eternidad cuando uno conecta con este proyecto titulado Figmentt (quimera), palabra que eligió como epitafio.

La otra vía por la que sigue vigente es la reinterpretación de cada una de sus pinturas, serigrafías, películas y objetos. Obras que parecen diseñadas a propósito para comentar al vertiginoso ritmo en que hoy circula la información por redes sociales. Por ejemplo, las pinturas de las torres Trump hoy guardadas en las bodegas del museo y que el presidente de EE.UU. nunca pagó tras devolverlas diciendo que los colores no combinaban con su decoración. La única vez que estas desconocidas pinturas fueron pedidas para una exhibición fue por Corea del Sur, país obsesionado con las marcas y donde el imperio inmobiliario del mandatario es importante.“En los 70 y 80, si eras una persona rica y famosa debías tener una obra de Warhol. Era un símbolo de estatus”, explica Patrick Moore, director del único museo en EE.UU. dedicado sólo a un artista.

Es curiosa la casi relación que entablaron estos personajes. Ambos entendieron la importancia que tendrían los medios de masas en la formación de una marca. Los dos además resultaron ser excelentes hombres de negocio. De hecho, Trump ha citado en varias ocasiones una de las frases más controvertidas de Andy Warhol: “Ser bueno en los negocios es el tipo de arte más fascinante”.

Pero Moore se apura en hacer un contrapunto: “Andy era una persona amable (…) Además, una de las cosas que más evitaba era la confrontación… y ya sabemos cómo esto le gusta a Donald Trump”.

El artista era tímido y le costaba enfrentar a la gente. Prefería usar anteojos oscuros y responder públicamente con monosílabos. Esto podría parecer contradictorio con alguien que animó la escena neoyorquina y siempre mantuvo contacto con su familia y amigos. Por eso Moore se atreve a apostar a que Andy hubiese adorado las redes sociales.

“Llamaba mucho a sus amigos para preguntar, por ejemplo, cómo iba la fiesta. Con Facebook podría hasta mirar lo que estaba pasando. Usaría las redes como una extensión de sí mismo. ¡Y hubiese sido muy difícil mantener su atención porque todo el tiempo habría estado conectado!”, dice riendo el director del edificio que en sus siete pisos y subterráneos alberga el mayor legado del artista.

Murió por complicaciones tras una operación de vesícula. Se supone que era de rutina. El problema es que Warhol era un hipocondríaco y retrasó lo que más pudo su ingreso a pabellón.

Mientras tanto, en su propia ciudad The Andy Warhol Museum explora su faceta más humana y desconocida. My Perfec Body, por ejemplo, expuso cruda, pero bellamente los objetos de uso diario de este hombre menudo y frágil (pasó gran parte de su infancia en cama debido a una enfermedad neurológica) en constante conflicto con un cuerpo. Todavía se pueden observar sus cremas, cepillos, pastillas. Sus obsesiones.

En medio de todo, es un diminuto corsé que debió usar tras sufrir un atentado el artículo que se roba la película. “Es fascinante observar como una persona tan pequeña pudo construir todo esto”, dice Moore.

En estos momentos se exhibe Stars of The Silver Screen, una muestra de la colección de objetos sobre celebridades, por ejemplo, la foto de Marilyn que luego convertiría en una obra encuadrándola a la usanza de la iconografía cristiana oriental que tuvo en él gran influencia luego que su madre le enseñara a dibujar ángeles y santos mientras permaneció enfermo.

“Siempre estuvo muy unido a su familia (inmigrantes eslovacos) y hasta el final mantuvo contacto con su gente, aquí, en Pittsburgh”, cuenta su prima Christine, quien acudió a la inauguración junto a otros familiares.

Warhol tuvo también un lado intenso, sombrío y que conectaba con la religión. Es su lado menos popular y el más admirado por Moore: “Su obra fue una constante reflexión sobre la vida y la muerte. No es sólo sobre celebridades y envases de detergentes. Esto es parte de su legado, claro, pero hay una parte oscura que me parece más relevante y decisiva”.

Y a continuación elabora una lista con sus tres trabajos favoritos: Electric Chair; la serie Skull y The Last Supper, donde la obra de Da Vinci es intervenida con signos comerciales y masculinos junto a la frase The Big C.

“¿A qué se refiere Andy con The Big C? ¿A la gran crisis? ¿Al catolicismo? No, Warhol nos habla del Sida y alude a un titular de The Washington Post que llamó a la enfermedad el Gran Cáncer. Estaba de luto por su amante, rodeado de muerte en Nueva York”, reflexiona Moore mientras admira una Skull en la pared.